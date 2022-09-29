Алтайский военком обвинил самих россиян в том, что их могут ошибочно мобилизовать

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Главный военком Алтайского края Марат Усманов обвинил жителей в том, что их могут ошибочно мобилизовать. При этом около 100 призывников были старше предельного возраста, признал он.

«Очень много возмущений от того, что повестки получают граждане, имеющие право на отсрочку. Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы», — заявил Усманов (видеообращение опубликовал телеграм-канал краевого правительства).

При этом Усманов признал, что в «первых отправках» были мобилизованы около 100 человек старше предельных возрастов (для рядовых, сержантов и прапорщиков — это 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55).

«Мною были даны указания начальнику отдела призыва проинформировать граждан об их праве выполнить свой конституционный долг или вернуться к месту жительства. Часть граждан изъявили желание остаться в рядах ВС, а 62 человека вернулись домой», — уточнил военком.