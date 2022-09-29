Родители держали 13-летнюю дочь на цепи в Красноярском крае

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В Красноярском крае семья издевалась над 13-летней дочерью. Родители держали девочку на цепи.

40-летняя женщина и ее 43-летний муж жили с 13-летней дочерью в поселке Зеленый Бор в Минусинске. Девочка, по версии родителей, начала приходить с прогулок позже «установленного времени».



«24 мая отец девочки с одобрения своей супруги пристегнул металлическую цепь к ноге дочери и закрепил за батарею, — рассказали в СК РФ по Красноярскому краю. — Кроме того, 29 мая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельно пристегнула дочь этой же цепью к трубе, полагая, что таким образом занимается ее воспитанием».

По данным прокуратуру, семья пристегивала ребенка с мая по июль.

Уголовные дела возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение человека свободы) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). Отец девочки арестован, мать отпустили под подписку о невыезде.

Социальные работники забрали всех детей из семьи. Прокуратура рассматривает вопрос об обращении в суд с иском об ограничении родительских прав.

Фото прокуратуры и СК