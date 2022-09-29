Мужчинам перестали давать ипотеку в Алтайском крае на фоне частичной мобилизации

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Риелторы заявили об остановке рынка недвижимости в Алтайском крае. Мужчинам перестали давать ипотеку. Такое поведение кредиторов связано с частичной мобилизацией, рассказал директор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин на круглом столе, посвященном проблемам строительной отрасли.

«Эта пауза нам всем не дает работать. Официально нет никаких ограничений на выдачу ипотек и других кредитов. А фактически же мы видим, что мужскому населению кредиты сейчас не выдаются. Это касается практически всех возрастов — от 18 до 55 лет. Без объяснения причин», — цитирует Дворядкина «Толк».



В целом, рынок недвижимости замер, люди откладывают покупку.

«Частичная мобилизация повлияла на рынок одномоментно. Все, кто находился в стадии принятия решений, сейчас откладывают их, еще свежи в памяти февральско-мартовские события. Те, кому не нужно срочно продать объекты, тоже решили снять объявления. Задатков очень мало, поэтому в четвертом квартале этого года активности не предвидится», — заявил Дворядкин.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.