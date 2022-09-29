Экс-полицейский осужден на 9 лет за убийство своей бывшей девушки-трансгендера в Новосибирской области

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Искитимский райсуд Новосибирской области вынес обвинительный приговор экс-полицейскому Денису Калинину по делу об убийстве девушки-трансгендера Виктории Басаковской. Он жестоко расправился над бывшей подругой и имитировал ее поиски. Мужчине предстоит провести девять лет в колонии.

«Калинину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в суде. — С Калинина в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, взыскан 1 миллион рублей».



Бывшего сотрудника патрульно-постовой службы ОВД Железнодорожного района Новосибирска Дениса Калинина обвиняли в убийстве его бывшей подруги 24-летней Виктории Басаковской.

После смены пола Виктория не успела исправить в паспорте имя «Николай Басаковский». Под таким именем ее искали и в Искитимском районе, когда она пропала 5 октября 2020 года.

Тело нашли в 700 метрах от деревни Бурмистрово в Искитимском районе области, где погибшая гостила у Дениса.

По версии следствия, Калинин задушил потерпевшую, отрезал у нее палец и забрал мобильный телефон жертвы, чтобы разблокировать его по отпечатку. Ее подруга в тот день получила странное сообщение от Виктории, в котором сообщалось, что она якобы хочет поехать в гости к бывшему парню в Бердск и просила ее не терять, рассказывала Тайга.инфо.

Денис Калинин не только сам заявил о пропаже девушки, но и участвовал в поисках. Подозреваемым он стал лишь через неделю после убийства — на странности в его словах следователям указали подруга убитой и его сестра.

По словам знакомых пары, родители Дениса были против его отношений с Викторией. Молодые люди познакомились в 2019 году. Виктория неоднократно жаловалась на насилие со стороны Дениса. Официально они расстались весной 2020 года, но судя по всему, продолжили общение.

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