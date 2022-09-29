Дефицит учителей начальных классов, математики и иностранного языка ожидается в Новосибирске
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Мэрия Новосибирска обнародовала проект постановления, в котором указано, нехватка каких специалистов будет в 2023 году в школах и детских садах. Среди них учителя и работники кухни.
Перечень специалистов, дефицит которых наблюдается в образовательных организациях на 2023 год, подготовлен в мэрии в соответствии с постановлением о возмещении расходов на оплату для них найма жилых помещений.
В проекте документа, который опубликован чиновниками, указаны следующие специалисты: учитель начальных классов, учитель иностранного языка, учитель физики, учитель математики, воспитатель муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, повар, а также мойщик посуды.
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