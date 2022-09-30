ФСБ заявила об аресте молодого новосибирца за планы поджечь военкоматы

30 Сен 2022, 05:58

Молодого жителя Новосибирска обвинили в планах поджечь военкоматы «по заданию иностранных заказчиков». Ведомство не уточняет, связано ли это с бросанием коктейлей Молотова в военкомат Ленинского и Кировского районов.

«Установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию иностранных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области», — цитирует сообщение УФСБ по региону пресс-служба областного правительства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 205 У К России (покушение на организацию террористического акта).

Суд арестовал молодого человека на два месяца по ходатайству следствия.

Никаких подробностей дела не приводится, как и то, какой суд выносил решение о мере пресечения. Официальных сообщений от Следственного комитета нет.

При этом 29 сентября в окна военкомата по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска бросили две бутылки с зажигательной смесью бросили. Пострадавших не было, подозреваемый был задержан. Облправительство не уточняет, он ли стал подозреваемым по делу о покушении на теракт.

С начала «частичной» мобилизации в городах России произошло не менее 14 попыток поджечь военкоматы. Также известно о поджогах нескольких администраций и офиса «Единой России».


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