Связанная с депутатом новосибирского заксобрания птицефабрика загрязнила землю нитратами на 550 млн рублей

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Природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе птицефабрики «Ново-Барышевская» и Черепановского завода строительных материалов. Так, на участке птицефабрики, связанной с депутатом заксобрания Олегом Подоймой, выявлено загрязнение нитратами с ущербом на 550 млн рублей.

Прокуроры совместно со специалистами Россельхознадзора провели осмотр используемых ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» и ОАО «Черепановский завод строительных материалов» земель и взяли пробы почвы.



Как сообщили в областной прокуратуре, по результатам лабораторных исследований установлено, что почва земельного участка ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» загрязнена нитратами (допущено превышение предельно-допустимой концентрации нитратов в 1,5−2 раза). Ущерб составил почти 550 млн рублей.

ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», по данным сервиса «Контур Фокус», возглавляет супруга депутата Олега Подоймы Ирина. Компания входит в Агрохолдинг птицефабрика «Октябрьская». Сам депутат возглавляет ЗАО птицефабрика «Октябрьская» и является учредителем ООО «Агроком», которым руководит Ирина Подойма. Выручка птицефабрики «Ново-Барышевская» на 2021 год составила 2,5 млрд, сократившись на 2%. Чистая прибыль — 251,6 млн рублей.

На земельном участке ОАО «Черепановский завод строительных материалов» выявлен факт снятия и перемещения плодородного слоя почвы и нижележащих слоев, что причинило вред на сумму более 43 млн рублей.

ОАО «Черепановский завод строительных материалов» управляется при помощи ООО «Строительные Материалы» по руководством Александра Корсуна. Предприятие занимается производством кирпича. Выручка завода в 2021 году составила 92,5 млн рублей, увеличившись на 27%, чистый убыток — 6,6 млн.

Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, которые признаны обоснованными, к дисциплинарной ответственности привлечено 32 должностных лица.

По результатам рассмотрения возбужденных прокурором дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 8.6 КоАП (порча земель), юридические лица привлечены к штрафам. Общая сумма штрафов составила 55 тыс. рублей, уточнили Тайге.инфо в прокуратуре.

Компании разрабатывают проекты рекультивации нарушенных земель, которые направлены на согласование в Россельхознадзор.