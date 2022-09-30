Поезд сошел с рельсов в Кузбассе

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Поезд сошел с рельсов в Кемеровской области. Задержаны пригородные электрички.

Локомотив сошел с путей в Калтане на железнодорожной станции Малиновка, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 30 сентября.

«По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал, допущена задержка в движении двух пригородных поездов. Обстоятельства и причины события устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура объявила проверку.