Поезд сошел с рельсов в Кузбассе
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Поезд сошел с рельсов в Кемеровской области. Задержаны пригородные электрички.
Локомотив сошел с путей в Калтане на железнодорожной станции Малиновка, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 30 сентября.
«По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал, допущена задержка в движении двух пригородных поездов. Обстоятельства и причины события устанавливаются», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура объявила проверку.
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