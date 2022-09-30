США обвинили Дерипаску в обходе санкций и рождении его ребенка в Америке

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США обвинили миллиардера Олега Дерипаску в нарушении санкций. Бизнесмен якобы через подчиненных организовывал сделки с имуществом в США, а также визит и роды в США для Екатерины Ворониной, которую Минюст страны назвал подругой бизнесмена и матерью его ребенка.

Минюст США обвинил российского миллиардера Олега Дерипаску в нарушении и обходе персональных американских санкций, пишет Forbes со ссылкой на ведомство. Максимальное наказание за это нарушение составляет 20 лет лишения свободы.



В материалах фигурируют гражданка России Наталья Бардаков и гражданка США Ольга Шрики. Последнюю арестовали утром 29 сентября.

По версии Минюста США, Шрики под руководством Бардаковой помогла Дерипаске сохранить три элитных объекта недвижимости в США и использовать финансовые институты США для оказания услуг на «сотни тысяч долларов» в пользу миллиардера.

Шрики организовала для Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии, через несколько компаний принадлежащих миллиардеру, более чем за $ 3 млн и пыталась вывести деньги на российский счет компании, опять же связанной с Дерипаской, говорится в сообщении. Кроме того, Шрики организовывала для Дерипаски цветы и подарки знакомым бизнесмена в США и Канаде — в том числе Ворониной, когда та была в США, утверждает Минюст страны.

Помимо этого, министерство считает, что Шрики и Бардакова примерно в 2020 году помогли организовать приезд в США Екатерины Ворониной, чтобы она могла родить в США их общего с Дерипаской ребенка. Миллиардер потратил порядка $ 300 000, чтобы обеспечить ребенку преимущества системы здравоохранения США и гражданство страны по праву рождения, говорится в публикации. Там указано, что фамилию ребенка слегка изменили, чтобы скрыть настоящего отца. В 2022 году Шрики и Бардакова вновь попытались организовать приезд Ворониной с целью родить второго ребенка от Дерипаски, но Ворониной было отказано во въезде в США, сообщил американский Минюст.