Уборочную кампанию остановили в Хакасии. Она выполнена менее чем на 70%

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В Хакасии приостановлена уборочная кампания. Власти говорят о тяжелых погодных условиях.

«Уборочная кампания в республике временно приостановлена. Причиной стали затяжные дожди с мокрым снегом, которые прошли практически во всех территориях региона. Аграрии ждут, когда на полях подсохнут земля и сами культуры и, таким образом, появится возможность вновь приступить к уборке», — сообщило правительство Хакасии 30 сентября.

Пока уборочная кампания в республике выполнена почти на 70%, уточнили в пресс-службе.

Снизился и темп заготовки кормов, предупреждают местные власти.