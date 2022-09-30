Лаборатории столкнулись с дефицитом реагентов для анализов

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Лаборатории сталкиваются с дефицитом реагентов для анализов крови из-за ухода иностранных поставщиков. Некоторые из них обеспечивали от 50 до 90% некоторых видов исследований.

«Клиническо-лабораторный комплекс России сейчас столкнулся с проблемами. Речь пока идет не о приборах. Областные, городские и муниципальные лаборатории за последнее время были обеспечены достаточным количеством оборудования для проведения анализов. Серьезные сложности возникли с реагентами для лабораторной диагностики», — цитирует заведующего лабораторией новосибирского ЗАО «Санитас», кандидата медицинских наук Вячеслава Романова Infopro54.



Серьезный пробел возник с реагентами для биохимии. Они производятся в локализованных точках мира.

«Сейчас возник дефицит реагентов для самых банальных анализов АЛТ, АСТ и так далее, которые делаются каждому человеку при обычном профосмотре, — рассказал эксперт. — Возникли проблемы и с высокотехнологичными реагентами, калибраторами, стандартами. Но их востребованность в реальной медицине низкая, так как не все высокотехнологичные тесты входят в клинические рекомендации, и врач не всегда имеет право их назначить, даже если они нужны. Часть таких тестов пока еще можно отправлять на исследования в лаборатории в Москву.

Романов также уточнил, что наиболее актуальна проблема дефицита реагентов для государственных медицинских лабораторий, так как с рынка уходят крупные иностранные поставщики, которые обеспечивали от 50 до 90% некоторых видов исследований на биохимию. Частным лабораториям еще удается лавировать. Многие весной 2022 года купили реагенты впрок. Но сейчас этот запас заканчивается.

«Пока удается избегать перебоев при заборе анализов. Для некоторых тестов увеличиваются сроки исследований, но пока все удается держать под контролем. Ключевая проблема в том, что у нас в России нет собственных субстратов для биохимии. Их приходится покупать за рубежом, и Китай нам в этом не поможет, так как покупает их в тех же местах. Поэтому сегодня крайне важно создавать в России инфраструктуру и производить субстраты для реагентов для лабораторной диагностики», — говорит эксперт.

По его словам, эта проблема не критична и вполне решаема, хотя требует инвестиций и поддержки государства.