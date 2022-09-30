Рейсы из Новосибирска задержали из-за сбоя в системе бронирования

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Рейсы из Новосибирска задержали из-за сбоя в системе бронирования
30 Сен 2022, 12:03

Несколько рейсов из Новосибирска задержали из-за сбоя системы бронирования билетов. Прокуратура начала проверку.

Рейсы «Аэрофлота» из новосибирского аэропорта в Москву, Сочи и Санкт-Петербург, запланированные на 30 сентября, были задержаны из-за сбоев системы бронирования. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Допущено скопление пассажиров внутренних рейсов», — отметили в ведомстве.

Неисправность программного обеспечения удалось устранить. Прокуратура начала проверку.


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