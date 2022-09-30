Жительница Минусинска избила воспитательницу, ударившую ее ребенка

30 Сен 2022, 14:44

Полиция проверяет детский сад в Минусинске. Пятилетний ребенок пожаловался на физическую силу со стороны воспитателя. Мать ребенка в ответ напала на педагога.

Как рассказали в краевом МВД, в дежурную часть полиции поступило заявление от 24-летней местной жительницы о том, что воспитатель детского сада, который посещает ее пятилетний сын, «применила к нему физическую силу» .

«Впоследствии, придя в детский сад, во время беседы с воспитателем в присутствии заведующей детского сада и родителей воспитанников группы мать ребенка нанесла телесные повреждения воспитателю, на которую пожаловался сын», — рассказали в полиции.

Работница учреждения также написала заявление в полицию.

Ребенку и воспитателю назначена судебно-медицинская экспертиза.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
30 Сен, 14:44
Жительница Минусинска избила воспитательницу, ударившую ее ребенка
30 Сен, 12:03
Рейсы из Новосибирска задержали из-за сбоя в системе бронирования
30 Сен, 10:47
Лаборатории столкнулись с дефицитом реагентов для анализов
30 Сен, 10:37
Уборочную кампанию остановили в Хакасии. Она выполнена менее чем на 70%
30 Сен, 08:32
США обвинили Дерипаску в обходе санкций и рождении его ребенка в Америке
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования