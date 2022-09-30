Жительница Минусинска избила воспитательницу, ударившую ее ребенка

Полиция проверяет детский сад в Минусинске. Пятилетний ребенок пожаловался на физическую силу со стороны воспитателя. Мать ребенка в ответ напала на педагога.

Как рассказали в краевом МВД, в дежурную часть полиции поступило заявление от 24-летней местной жительницы о том, что воспитатель детского сада, который посещает ее пятилетний сын, «применила к нему физическую силу» .



«Впоследствии, придя в детский сад, во время беседы с воспитателем в присутствии заведующей детского сада и родителей воспитанников группы мать ребенка нанесла телесные повреждения воспитателю, на которую пожаловался сын», — рассказали в полиции.

Работница учреждения также написала заявление в полицию.

Ребенку и воспитателю назначена судебно-медицинская экспертиза.