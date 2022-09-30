Жительница Минусинска избила воспитательницу, ударившую ее ребенка
30 Сен 2022, 14:44
Как рассказали в краевом МВД, в дежурную часть полиции поступило заявление от 24-летней местной жительницы о том, что воспитатель детского сада, который посещает ее пятилетний сын, «применила к нему физическую силу» .
Полиция проверяет детский сад в Минусинске. Пятилетний ребенок пожаловался на физическую силу со стороны воспитателя. Мать ребенка в ответ напала на педагога.
Как рассказали в краевом МВД, в дежурную часть полиции поступило заявление от 24-летней местной жительницы о том, что воспитатель детского сада, который посещает ее пятилетний сын, «применила к нему физическую силу» .
«Впоследствии, придя в детский сад, во время беседы с воспитателем в присутствии заведующей детского сада и родителей воспитанников группы мать ребенка нанесла телесные повреждения воспитателю, на которую пожаловался сын», — рассказали в полиции.
Работница учреждения также написала заявление в полицию.
Ребенку и воспитателю назначена судебно-медицинская экспертиза.
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