Иркутские поселения остались без света
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В Иркутской области произошло массовое отключение электричества. Введен режим ЧС.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Тайшетском районе Иркутской области из-за отключения электроэнергии 1 октября. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Без электроснабжения остаются девять населенных пунктов Тайшетского района: Соляная, Сереброво, Талая, Георгиевка, Ингаш, Венгерка, Камышлеевка, Туманшет, Березовка», — рассказали в ведомстве
«В домах имеется печное отопление для обогрева жилья и приготовления пищи», — отметилии в МЧС.
Обследование ЛЭП может затянутся из-за труднодоступного участка местности длиной 26 км и размытых лесных дорог.
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