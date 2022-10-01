Иркутские поселения остались без света

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В Иркутской области произошло массовое отключение электричества. Введен режим ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Тайшетском районе Иркутской области из-за отключения электроэнергии 1 октября. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Без электроснабжения остаются девять населенных пунктов Тайшетского района: Соляная, Сереброво, Талая, Георгиевка, Ингаш, Венгерка, Камышлеевка, Туманшет, Березовка», — рассказали в ведомстве

«В домах имеется печное отопление для обогрева жилья и приготовления пищи», — отметилии в МЧС.

Обследование ЛЭП может затянутся из-за труднодоступного участка местности длиной 26 км и размытых лесных дорог.