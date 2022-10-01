Объемы фальсифицированного цемента выросли на четверть в Сибири

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Объемы фальсифицированного цемента выросли на четверть в Сибири
01 Окт 2022, 06:55

В Сибири резко выросли объемы фальсифицированного цемента. Производители поняли, что им ничего не угрожает.

«Производители фальсификата активизировались, когда поняли, что им ровным счётом ничего не угрожает. На данный момент у нас нет точных данных, позволяющих судить об объёме некачественной продукции, поскольку контроль не осуществляется. Но по приблизительным оценкам, количество фальсифицированного цемента в СФО выросло на 20−25% к уровню 2021 года», — заявил «Интерфаксу» первый вице-президента крупнейшего производитель цемента в Сибири — «Сибирского цемента» — Геннадий Рассказов.

В первую очередь, фальсификат касается тарированной продукции.

АО «Холдинговая компания „Сибирский цемент“» — это лидер на рынке производства цемента в Сибирском федеральном округе. В корпорацию входит 14 предприятий в Новосибирской области, Кузбассе, Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области. Выручка одной только управляющей компании холдинга в 2021 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль — около 630 млн. Основные же предприятия показывают миллиардные обороты, например, «Искитимцемент» (выручка достигла 5,9 млрд, а чистая прибыль — 1,1 млрд) и «Топкинский цемент» (выручка около 11 млрд, чистая прибыль — 1,8 млрд).

Президент АО «Холдинговая компания „Сибирский цемент“» — Олег Шарыкин. Ему, по данным на 2015 год, принадлежало 6,1% акций. Еще 47% — ООО «Финансово-промышленный союз „Сибконкорд“», которое подконтрольно тому же Шарыкину.

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Объемы фальсифицированного цемента выросли на четверть в Сибири
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