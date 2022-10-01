Женщину с годовалой девочкой сбили на дороге в Новосибирске

01 Окт 2022, 07:20

Машина сбила женщину с детской коляской в Новосибирске. Мама с ребенком госпитализированы.

Мужчина 1982 года рождения ехал на Pontiac Vibe по улице Кошурникова в сторону проспекта Дзержинского в Новосибирске. Он сбил женщину 1981 года рождения, которая с детской коляской переходила дорогу, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Мама и годовалая девочка госпитализированы с различными травмами.


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