Женщину с годовалой девочкой сбили на дороге в Новосибирске

Машина сбила женщину с детской коляской в Новосибирске. Мама с ребенком госпитализированы.

Мужчина 1982 года рождения ехал на Pontiac Vibe по улице Кошурникова в сторону проспекта Дзержинского в Новосибирске. Он сбил женщину 1981 года рождения, которая с детской коляской переходила дорогу, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Мама и годовалая девочка госпитализированы с различными травмами.