Женщину с годовалой девочкой сбили на дороге в Новосибирске
01 Окт 2022, 07:20
Машина сбила женщину с детской коляской в Новосибирске. Мама с ребенком госпитализированы.
Мужчина 1982 года рождения ехал на Pontiac Vibe по улице Кошурникова в сторону проспекта Дзержинского в Новосибирске. Он сбил женщину 1981 года рождения, которая с детской коляской переходила дорогу, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Мама и годовалая девочка госпитализированы с различными травмами.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Бывший томский депутат от «ЕР» задержан за мошенничество Новосибирский губернатор ввел частичный сухой закон в Академгородке из-за мобилизации Тувинцы отдавали деньги вице-мэру из субсидий на жилье Женщину с годовалой девочкой сбили на дороге в Новосибирске Объемы фальсифицированного цемента выросли на четверть в Сибири
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo