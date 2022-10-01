Тувинцы отдавали деньги вице-мэру из субсидий на жилье

© vk.com/teshem. Отчет администрации Тес-Хемского района за 2019 год
Тувинцы отдавали деньги вице-мэру из субсидий на жилье
01 Окт 2022, 07:39

Замглавы одного из районов Тувы заставлял жителей отдавать ему деньги под предлогом участия в госпрограмме обеспечения доступным и комфортным жильем. Его обвинили в мошенничестве.

С июля по декабрь 2019 года замглавы Тес-Хемского района Тувы собирал деньги с жителей, участвовавших в госпрограмме «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014−2020 годы». Он говорил им, что нужно отдавать ему по 10% от субсидий, которые они получают безвозмездно, сообщили в управлении СК по Туве.

«[Чиновник] получил от них денежные средства в общей сумме не менее 900 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — рассказали в ведомстве.

В отношении 47-летнего замглавы района возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).


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