Новосибирский губернатор ввел частичный сухой закон в Академгородке из-за мобилизации

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В Новосибирске введен частичный сухой закон. Его приняли под предлогом «частичной» мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о запрете продажи алкоголя в радиусе 1 км от Новосибирского высшего военного командного училище (НВВКУ), где размещают мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Документ опубликован на сайте правительства.

Кроме того, запрет на торговлю спиртным установлен в 300 метрах от военкоматов.



В радиусе 1 км от НВВКУ находится, как минимум, восемь гастрономов с алкогльной продукцией, а также несколько точек, продающих пиво на разлив, следует из данных сервиса «2ГИС». В эту зону, в частсности, попадают супермаркеты «Мария-Ра», «Золотая Роща», «Ярче» и «Светофор».