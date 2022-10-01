Новосибирский губернатор ввел частичный сухой закон в Академгородке из-за мобилизации
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В Новосибирске введен частичный сухой закон. Его приняли под предлогом «частичной» мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.
Губернатор Андрей Травников подписал постановление о запрете продажи алкоголя в радиусе 1 км от Новосибирского высшего военного командного училище (НВВКУ), где размещают мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Документ опубликован на сайте правительства.
Кроме того, запрет на торговлю спиртным установлен в 300 метрах от военкоматов.
В радиусе 1 км от НВВКУ находится, как минимум, восемь гастрономов с алкогльной продукцией, а также несколько точек, продающих пиво на разлив, следует из данных сервиса «2ГИС». В эту зону, в частсности, попадают супермаркеты «Мария-Ра», «Золотая Роща», «Ярче» и «Светофор».
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