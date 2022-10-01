Бывший томский депутат от «ЕР» задержан за мошенничество

© vk.com
Бывший томский депутат от «ЕР» задержан за мошенничество
01 Окт 2022, 10:44

В Томске задержан экс-депутат гордумы Владимир Мамонтов. Он возглавляет строительную компанию.

52-летний глава строительной компании задержан в Томской области. По версии следствия, с декабря 2019 года по февраль 2022-го он похитил около 2,5 млн на муниципальном контракте по капитальному ремонту школы в Томском районе, сообщили в региональном управлении МВД 1 октября.

«В нарушение проектной документации, использовался кирпич не соответствующий заданным характеристикам», — уточнили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Следствие планирует ходатайствовать об аресте.

По сведениям источников телеграм-канала «Милый Томск», задержанным оказался генеральный директор ООО «ТПСК» Владимир Мамонтов. Фирма же, которая фигурирует в деле — ООО «СпецМонтажСтрой», пишет канал, называя Мамонтова ее конечным бенефициаром.

В 2019 году «СпецМонтажСтрой» получил контракт на строительство Корниловской школы в Томском районе за 325,6 млн рублей.

Владимир Мамомнтов избирался в гордуму Томска в 2010 году по округу №8 от «Единой России». В 2015-м он выбыл с кампании после регистрации.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске «Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске
Последние материалы
01 Окт, 10:44
Бывший томский депутат от «ЕР» задержан за мошенничество
01 Окт, 09:45
Новосибирский губернатор ввел частичный сухой закон в Академгородке из-за мобилизации
01 Окт, 07:39
Тувинцы отдавали деньги вице-мэру из субсидий на жилье
01 Окт, 07:20
Женщину с годовалой девочкой сбили на дороге в Новосибирске
01 Окт, 06:55
Объемы фальсифицированного цемента выросли на четверть в Сибири
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования