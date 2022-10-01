Забайкальский полковник забирал у женщин премии

© zab.tv. Василий Младенов
Забайкальский полковник забирал у женщин премии
01 Окт 2022, 11:28

В Забайкальском крае полковник ВС РФ признан виновным в мошенничестве. Он отбирал премии у подчиненных.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело полковника Василия Младенова. Его обвиняли по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество), говорится в карточке дела.

«Полковник дал указание подчиненным передать ему полученные премии, мотивируя это тем, что данные деньги предназначены всем сотрудникам учебного центра. В результате чего полковник получил 17,4 тыс. рублей от одной потерпевшей и 13 тыс. рублей от второй», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Из полученных денег Младенов передал каждой лишь по 1 тыс. рублей, остальное оставив себе.

Суд приговорил Младенова к штрафу в 100 тыс. рублей. Решение пока не вступило в силу.

На сайте Забайкальского госуниверситета Младенова называют начальником Военного учебного центра. Там проходят обучение на командиров мотострелковых отделений и старших стрелков.


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