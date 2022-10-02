Кадыров назвал командующего сибирскими военными «бездарем» и обвинил в потере Лимана

© t.me/RKadyrov_95. Рамзан Кадыров (слева)

Власти России признали потерю Красного Лимана во время «спецоперации» в Украине. Губернатор Чечни Рамзан Кадыров прямо обвинил в этом Генштаб и главу Центрального военного округа Александра Лапина.

Минобороны РФ признало потерю Лимана, объявив, что «в связи с созданием угрозы окружения» российские войска были отведены «на более выгодные рубежи». Город вернулся под контроль Украины. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в его потере командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

Кадыров утверждает, что Лапин руководил обороной участка и якобы не обеспечил войска «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». «Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа», — добавил единоросс в своем телеграм-канале.

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«Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа „Ахмат“, мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов, — утверждает Кадыров. — В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление».

Кроме того, по словам Кадырова, Лапин якобы перенес свой штаб в Старобельск, а сам уехал в Луганск: «Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории».

В июне Минобороны России сообщало, что генерал-полковник Александр Лапин командует соединениями и воинскими частями группировок войск «Центр». Господин Лапин занимает пост командующего войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. В июле президент России Владимир Путин наградил его званием Героя России. Центральный военный округ объединяет части части, размещенные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.