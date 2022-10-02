Сирот из ДНР и ЛНР вывезут в Новосибирск в приемные семьи

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Детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик привезут в Новосибирск. Им ищут замещающие семьи, заявили власти. И даже уже подобрали несколько.

«Наша задача — оказать полное содействие в семейном устройстве детей-сирот из ДНР и ЛНР, которые уже прибыли в Россию. Необходимо разместить ребятишек в хороших условиях на территории нашего города, подобрать им замещающие семьи. Это главное условие», — заявил мэр Анатолий Локоть.



О каждой потенциальной замещающей семье будет подготовлена видеовизитка, рассказали мэрии. Состоится телемост, в ходе которого семьи и дети познакомятся. В случае взаимного согласия дети приедут уже в конкретную семью.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, все сироты из многодетных семей. В одну семью необходимо будет устроить 4−5 детей разного возраста. Для этого необходимо соблюсти определенные требования — должны быть соответствующая жилая площадь и комфортные условия проживания.

«Мы уже практически нашли четыре семьи в Новосибирске, которые готовы принять ребятишек. Еще одна семья, проживающая в Новосибирской области, выразила соответствующее желание. Таким образом, практически половине ребятишек предварительно подобрали замещающие семьи», — рассказала Незамаева.

Всех детей предстоит устроить в садики и школы, обеспечить всем необходимым для быта и учебы.

Все семьи, желающие взять под опеку детей, должны будут получить одобрение, оформить документы, пройти обучение.