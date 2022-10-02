Омичи открыли ледовый дворец раньше новосибирцев победной игрой «Авангарда»

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Омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь» в домашнем матче на новом стадионе. «G-Drive Арена», построенная в партнерстве с «Газпром нефтью» за 12 млрд рублей, открылась 1 октября, раньше строящегося в соседнем Новосибирске ЛДС.

1 октября в Омске состоялась церемония открытия ледового комплекса «G-Drive Арена» — нового домашнего стадиона хоккейного клуба «Авангард», сообщает местное правительство. В этот же день омский «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.



Арена построена в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», правительствами России и Омской области. Проект стоимостью 12 млрд рублей финансировался «Газпром нефтью» и федеральным бюджетом на паритетных началах по концессионному соглашению.

«Двенадцатитысячная ледовая арена в Омске стала одной из самых вместительных и самой современной в КХЛ. Архитектурно-техническая концепция комплекса вобрала в себя передовой международный опыт современных спортивных сооружений. Главная идея его создателей — многофункциональность, возможность использовать объект как для спортивных, так и для массовых мероприятий. Крутой угол наклона трибун улучшает видимость и акустику ледовой чаши. Дополнительный зрелищный эффект на „G-Drive Арене“ добавляет комплекс мультимедиа и концертного оборудования. На арене установлен один из самых больших в КХЛ медиакубов», — отмечается в сообщении.

В комплексе предусмотрены зоны кафе, большой магазин хоккейной атрибутики, детский центр, киберспортивный клуб и музей ХК «Авангард». Для подготовки хоккеистов к матчам и восстановления после игр сооружен специальный спортивный блок: 6 раздевалок, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, спортивные залы, медицинские и массажные кабинеты, комнаты для тренеров и судей, сервисные помещения.

«Строительство новой хоккейной арены в Омске — крупнейший инфраструктурный проект нашей программы социальных инвестиций „Родные города“. Это по-настоящему уникальный объект, который станет главным спортивным и культурным центром для жителей всего региона, — прокомментировал председатель правления „Газпром нефти“ Александр Дюков. — Здесь будут проходить не только матчи „Авангарда“, но и хоккейные турниры, концерты, турниры единоборств, ледовые шоу и другие мероприятия для омичей. Арена станет важным элементом региональной системы подготовки юных хоккеистов, наряду с центральным комплексом академии „Авангард“, построенным „Газпромом“ в 2019 году. Строительство „G-Drive Арены“ — прекрасный пример эффективного частно-государственного партнерства „Газпром нефти“, федерального и регионального правительств».

Для доставки зрителей на матчи обещают использовать новые автобусы на природном газе, подаренные Омску компанией «Газпром нефть».

Арену в Омске начали строить в июле 2020 года на месте снесенной «Арены-Омск». Планировалось, что на ней пройдет часть матчей молодежного чемпионата мира по хоккею 2022−2023 годов, но Россия лишилась форума из-за «спецоперации» в Украине.

К молодежному мировому первенству строили и ледовый дворец спорта в Новосибирске. Работы начались еще осенью 2019 года. Но арена до сих пор не достроена. Вице- премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял о срыве сроков строительства ЛДС. Губернатор Андрей Травников обещал сдать объект в сентябре 2022 года, но работы еще не завершены.

В сентябре стало известно об очередном удорожании строительства — до 14,4 млрд рублей. Это объяснили увеличением стоимости строительных материалов, которое продолжается с конца 2020 года.

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС.

Фото: hawk.ru