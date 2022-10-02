DNS сообщила об утечке данных клиентов

DNS сообщила об утечке данных клиентов
02 Окт 2022, 10:46

Компания DNS, специализирующаяся на торговле цифровой и бытовой техникой, подтвердила утечку данных клиентов и сотрудников. Сообщения о «сливе» информации появились накануне.

«В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки. Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров, — говорится в сообщении. — Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ».

Отмечается, что «пробелы в защите» найдены и ведутся работы по усилению информационной безопасности.

Ранее об утечке сообщил тг-канал «Утечки». Указывалось, что в базе есть имена, адреса электронной почты, телефоны.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске «Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске
Последние материалы
02 Окт, 15:20
Заболеваемость сифилисом в Новосибирской области выросла на треть, гепатитами — почти вдвое
02 Окт, 13:55
Путин подобрал новосибирцам прокурора
02 Окт, 11:43
Забайкальский депутат Госдумы заявил об исчезновении у Минобороны 1,5 млн комплектов формы
02 Окт, 10:58
Как изменятся цены на гречку и рис в России — мнение эксперта
02 Окт, 10:46
DNS сообщила об утечке данных клиентов
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования