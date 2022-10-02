DNS сообщила об утечке данных клиентов
Компания DNS, специализирующаяся на торговле цифровой и бытовой техникой, подтвердила утечку данных клиентов и сотрудников. Сообщения о «сливе» информации появились накануне.
«В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки. Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров, — говорится в сообщении. — Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ».
Отмечается, что «пробелы в защите» найдены и ведутся работы по усилению информационной безопасности.
Ранее об утечке сообщил тг-канал «Утечки». Указывалось, что в базе есть имена, адреса электронной почты, телефоны.
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