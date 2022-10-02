Как изменятся цены на гречку и рис в России — мнение эксперта

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Рис может обогнать в стоимости гречку в России, урожай которой в этом году достаточно большой, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Риса будет немного меньше, чем обычно.

В России традиционно пользуются спросом гречка и рис, при этом первая крупа обычно стоит дороже второй, отметил в интервью радио Sputnik президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.



«Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене — минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться», — рассказал Злочевский.

Зато рис в этом сезоне может подорожать в пределах 10%, полагает эксперт.

«В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн. Этого достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. Общее потребление риса у нас порядка миллиона тонн в год, из них 800 тысяч своего и около 200 тысяч импортного. Мы производим короткозерный рис, около 300 тысяч тонн в год обычно идет на экспорт в ближнее зарубежье. А завозим длиннозерный, на него есть потребительские предпочтения. Говорить о том, что будут взрывные процессы, связанные с ростом цен на рынке риса, не приходится. Он будет чуть дороже, чем в прошлом сезоне, но не сильно. Пока мы видим, что цены на рис колеблются в пределах десяти процентов», — сказал Аркадий Злочевский.