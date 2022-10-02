Путин подобрал новосибирцам прокурора

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Президент Владимир Путин предложи на пост прокурора Новосибирской области Александра Бучмана. Он возглавляет ведомство в Амурской области.

«3 октября пройдет совместное заседание комитетов СФ, на котором будут рассмотрены представленные президентом РФ для проведения консультаций кандидатуры на должность военного прокурора и на должности прокуроров субъектов: <…> Бучмана А. Е. на должность прокурора Новосибирской области…», — написал в тг-канале сенатор Андрей Клишас.



Судя по всему, речь идет об Александре Бучмане, возглавляющем прокуратуру Амурской области. Ему прочили это место еще несколько месяцев назад.

Бывший прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, возглавивший ведомство в 2018 году, подал в отставку летом 2022 года.

Александр Бучман в 2005 году окончил Московский институт права по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры работает с июля 2005 года в должностях: следователя и старшего следователя прокуратуры Дзержинского района Оренбурга, старшего помощника прокурора Оренбурга, заместителя прокурора Промышленного района Оренбурга, заместителя прокурора Оренбурга.

С октября 2013 года был в должности Светлогорского межрайонного прокурора Калининградской области, позже назначен первым заместителем прокурора Краснодарского края.

В 2021 году Александр Бучман, согласно его декларации, заработал 3,7 млн рублей. В совместной собственности с супругой у него квартира площадью 78,4 кв. метров. У супруги есть автомобиль BMW X4, она заработала по итогам года 2,8 млн рублей. В декларации фигурируют двое детей. В пользовании у членов семьи указаны несколько квартир, одна из них совпадает по площади с той, что находится в собственности. Кроме него, фигурирует жилье площадью 161,9 кв. метров, 58,4 кв. метров.



