Путин подобрал новосибирцам прокурора
Президент Владимир Путин предложи на пост прокурора Новосибирской области Александра Бучмана. Он возглавляет ведомство в Амурской области.
«3 октября пройдет совместное заседание комитетов СФ, на котором будут рассмотрены представленные президентом РФ для проведения консультаций кандидатуры на должность военного прокурора и на должности прокуроров субъектов: <…>
Судя по всему, речь идет об Александре Бучмане, возглавляющем прокуратуру Амурской области. Ему прочили это место еще несколько месяцев назад.
Бывший прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, возглавивший ведомство в 2018 году, подал в отставку летом 2022 года.
Александр Бучман в 2005 году окончил Московский институт права по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры работает с июля 2005 года в должностях: следователя и старшего следователя прокуратуры Дзержинского района Оренбурга, старшего помощника прокурора Оренбурга, заместителя прокурора Промышленного района Оренбурга, заместителя прокурора Оренбурга.
С октября 2013 года был в должности Светлогорского межрайонного прокурора Калининградской области, позже назначен первым заместителем прокурора Краснодарского края.
В 2021 году Александр Бучман, согласно его декларации, заработал 3,7 млн рублей. В совместной собственности с супругой у него квартира площадью 78,4 кв. метров. У супруги есть автомобиль BMW X4, она заработала по итогам года 2,8 млн рублей. В декларации фигурируют двое детей. В пользовании у членов семьи указаны несколько квартир, одна из них совпадает по площади с той, что находится в собственности. Кроме него, фигурирует жилье площадью 161,9 кв. метров, 58,4 кв. метров.