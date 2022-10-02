Потепление до +17 ожидается в Новосибирске

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Потепление до +17 ожидается в Новосибирске
02 Окт 2022, 16:45

Потепление прогнозируют в Новосибирской области. К 8 октября воздух может прогреться до +17. Температура начнет повышаться уже 3 октября. Однако ночи будут холодными.

До +10…+11 прогреется воздух в Новосибирской области днем 3−4 октября. Ночные температуры будут колебаться от 0 до -12. Осадков не ожидается.

По прогнозу в «Яндексе», 5−6 октября в Новосибирске возможен дождь. К 7 октября столбик термометра может подняться до +12, а 8-го — до +17.


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