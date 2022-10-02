Заболеваемость сифилисом в Новосибирской области выросла на треть, гепатитами — почти вдвое
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Заболеваемость инфекциями выросла в Новосибирской области в январе-июле 2022 года. Сифилис показал рост более чем на треть, гепатиты — почти два раза.
По данным статистиков, в Новосибирской области в январе-июле 2022 года выросла заболеваемость кишечными инфекциями, ОРВИ, гепатитами и социально значимыми, кроме педикулеза.
Острых кишечных инфекций зарегистрировано за этот период 10 566, что больше аналогичного показателя 2021 года на 43%. Количество заражений сальмонеллезом чуть снизилась с 237 до 233.
ОРВИ зафиксировано 554 693 вместо 513 230, гриппа 22 вместо 0.
Впервые выявленных случаев туберкулеза стало больше на 3% (926), сифилиса (впервые выявленного) — на 36% (322), гонококковой инфекции — на 35% (201), ВИЧ — на 9% (1 165).
Заболеваемость педикулезом сократилась почти на треть до 195.
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