Заболеваемость сифилисом в Новосибирской области выросла на треть, гепатитами — почти вдвое

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Заболеваемость сифилисом в Новосибирской области выросла на треть, гепатитами — почти вдвое
02 Окт 2022, 15:20

Заболеваемость инфекциями выросла в Новосибирской области в январе-июле 2022 года. Сифилис показал рост более чем на треть, гепатиты — почти два раза.

По данным статистиков, в Новосибирской области в январе-июле 2022 года выросла заболеваемость кишечными инфекциями, ОРВИ, гепатитами и социально значимыми, кроме педикулеза.

Острых кишечных инфекций зарегистрировано за этот период 10 566, что больше аналогичного показателя 2021 года на 43%. Количество заражений сальмонеллезом чуть снизилась с 237 до 233.

ОРВИ зафиксировано 554 693 вместо 513 230, гриппа 22 вместо 0.

Впервые выявленных случаев туберкулеза стало больше на 3% (926), сифилиса (впервые выявленного) — на 36% (322), гонококковой инфекции — на 35% (201), ВИЧ — на 9% (1 165).

Заболеваемость педикулезом сократилась почти на треть до 195.


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