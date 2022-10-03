Омский сержант получил условное за избиение солдата из-за «медленного окрашивания клетки»

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Омский сержант получил условное за избиение солдата из-за «медленного окрашивания клетки»
03 Окт 2022, 06:01

Военнослужащий признан виновным в избиении другого солдата в Омской области. Он получил условный срок.

Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело сержанта Талгата Аймуканова. Его обвиняли в превышении полномочий с применением насилия (пункт «а», ч. 3 ст. 286 УК), говорится в карточке дела.

«Недовольный медленным выполнением поставленной задачи по окрашиванию клетки, Аймуканов ударил кулаком по лицу военнослужащего, после чего повалил на землю и нанес несколько ударов кулаком и ногой по голове потерпевшего», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Аймуканова приговорили к 3 годам условно. Решение пока не вступило в законную силу.


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