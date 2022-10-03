Мэр Бердска ушел в отставку ради кресла министра

© vk.com. Евгений Шестернин
Мэр Бердска ушел в отставку ради кресла министра
03 Окт 2022, 06:12

Евгений Шестернин («Единая Россия») лишился поста мэра Бердска. Его назначили министром природных ресурсов региона.

Мэр Бердска Евгений Шестернин назначен министром природных ресурсов и экологии Новосибирской области, заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 3 октября.

«Исполнять обязанности мэра Бердска будет замглавы администрации по вопросам строительства и городского хозяйства Владимир Захаров», — уточнили в пресс-службе правительства.

При этом Шестернин был переназначен мэром Бердска лишь в декабре 2020 года.

Первый раз горсовет Бердска назначил Евгения Шестернина мэром в 2015 году уже после отмены выборов глав городов и районов Новосибирской области с подачи губернатора. До этого Шестернин долгое время работал в мэрии Новосибирска.

Прежний глава минприроды Андрей Даниленко ушел с отставку еще в конце 2021 года. Обязанности министра исполнял его зам Алексей Севостьянов.


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