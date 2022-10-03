Пилот упавшего в Красноярском крае вертолета пойдет под суд

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Уголовное дело о падении вертолета МИ-8 в Красноярском крае дошло до суда. Обвинения предъявлены пилоту.

Туруханский районный суд края рассмотрит уголовное дело пилота вертолета Ми-8, который упал при заходе на посадку в районе поселения Светлогорск. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 3 октября.

«По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый в качестве командира воздушного судна осуществлял управление вертолетом по маршруту Игарка-Светлогорск. При заходе на посадку допустил ошибку в технике пилотирования, которая привела к жесткой посадке и повреждению вертолета. В результате собственнику воздушного судна причинен крупный ущерб на сумму свыше 36 млн рублей», — напомнили в ведомстве.

На борту находились три члена экипажа, они не пострадали.



Пилоту предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

