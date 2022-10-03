Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Бурятии
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В Северомуйске Бурятии загорелся многоквартирный двухэтажный дом. Погибли четыре человека.
Восьмиквартирный двухэтажный дом загорелся в Северомуйске утром 3 октября, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. Одна из квартир выгорела полностью, общая площадь повреждений в подъезде составила 100 кв. метров.
«Один человек спасен по трехколенной лестнице. Самостоятельно эвакуировались 12 человек», — рассказали в ведомстве.
Погибли два мужчины и две женщины.
По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
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