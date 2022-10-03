Уголовное дело из-за хищения 1 млрд на обходе Хабаровска связано с группой «ВИС»

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Возбуждено уголовное дело о хищении более 1 млрд рублей на строительстве дорожного обхода Хабаровска. Его строили по концессионному договору с группой компаний «ВИС», которая также получила несколько крупнейших подрядов в Новосибирской области.

Уголовное дело по факту хищения более 1 млрд рублей при строительстве магистрали «Обход Хабаровска» возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В нем фигурируют неустановленные управленцы из московского ООО «ПФ „ВИС“», подрядной организации из Саратова ООО «ФДВ» и столичного ООО «ТранСтрой», выступавшего в роли субподрядчика, передает «Ъ».

Делом занимается следственное управление СКР по Центральному округу Москвы. Именно в Москве базируется ООО «ПФ „ВИС“», хотя зарегистрирована фирма в ленинградской Гатчине. Компания входит в АО «Группа ВИС», офис которого находится в Москве. Группу «ВИС» возглавляет один из бывших топ-менеджеров «Газпрома» Дмитрий Доев, о связях которого в структурах госкорпорации и органах власти Тайга.инфо подробно писала.

По версии следствия, хищения при строительстве автодороги происходили в период с 15 января 2019 года по 1 октября 2021 года, когда топ-менеджеры из ООО «ПФ „ВИС“» вступили в сговор с руководителями ООО «ФДВ» и ООО «ТранСтрой». «ВИС» заключил договор с саратовским «ФДВ» на проведение «комплекса строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства „Автомобильная дорога „Обход г. Хабаровска км 13 — км 42““» за 8,6 млрд рублей, а еще через два дня «ФДВ» подписал договор субподряда на такую же сумму с базировавшимся в то время также в Саратовской области ООО «ТранСтрой». Именно последняя компания и нанимала фирмы, ставшие непосредственными исполнителями работ, пишет издание.

«Суть махинаций, по версии следствия, заключалась в искусственном занижении себестоимости оказываемых „ТранСтрою“ услуг, — рассказал „Ъ“ со ссылкой на материалы дела. — Более того, как считают следователи, „реальных намерений осуществлять оплату произведенных субподрядными организациями работ на момент заключения указанных договоров“ участники аферы якобы вообще не планировали. Есть ли такие факты в материалах дела, неизвестно. А вот то, что ООО „ТранСтрой“ регулярно недоплачивало как строителям автотрассы „Обход Хабаровска“, так и поставщикам различных машин и оборудования, подтверждается многочисленными исками последних в арбитражные суды. Причем суммы задолженности варьируются от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких миллионов. Практически все требования истцов суды удовлетворили. Например, ООО „Мастер Плит Строй“ отсудило у „ТранСтроя“ 6,6 млн руб., а ООО „Арден-Сервис“ — около 52 тыс. рублей».

Более того, задолженность «ТранСтроя» перед субподрядчиками превысила 1,1 млрд рублей, но не была отражена в бухгалтерском балансе в качестве убытка, чтобы впоследствии, как полагают в СК, фирму можно было продать как ликвидный актив. Так и произошло — 2020 году ООО «ПФ „ВИС“» выкупило компанию.

В группе «ВИС» утверждают, что их представитель сам обратился в правоохранительные органы, а дело якобы «касается одного из субподрядных договоров в рамках строительства автодороги „Обход Хабаровска“».



Вопросы у следствия могут возникнуть к бывшему председателю совета директоров и гендиректору ООО «ПФ „ВИС“» Юрию Раушкину, считает «Ъ». Он тоже выходец из «Газпрома» — бывший гендиректор «Газпром электрогаза».

Концессионное соглашение на строительство обхода между правительством Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания» (входит в «ВИС») было подписано в декабре 2016 года. Около 30 млрд руб. было выделено из федерального и регионального бюджетов, а еще 17,5 млрд рублей, как утверждалось, составили инвестиции группы ВИС. При этом проезд по обходу стал платным.

Учредителями АО «Группа „ВИС“» были Игорь Снегуров и Дмитрий Рябов, гендиректор «ТЭК-Мосэнерго» Игоря Ротенберга, сына друга Путина Аркадия Ротенберга. После этого большинство собеседников Тайги. инфо начали ассоциировать «ВИС» именно с семье этих влиятельных олигархов, но представителя Игоря Ротенберга отрицали его интересы в сибирских проектах. Позже Рябов официально вышел из акционеров «ВИС». Сейчас группа называет Снегурова единственным своим акционером.

Игорь Снегуров как и Дмитрий Доев — выходцы из «Севзапинвестпромбанка».

Отметим, что у «ВИС» есть проекты ГЧП в нескольких регионах РФ. Особенно их много в Новосибирской области: строительство платного моста через Обь, шести поликлиник в Новосибирске, мусоросортировочных комплексов (соглашение расторгнуто, но подконтрольная «ВИС» «Экология-Новосибирс» осталась регоператором и собирает с людей деньги), а также концессионное соглашение на строительство складов Минобороны (аренда земли под проект ориентировочной стоимостью 30 млрд обойдется в рубль).

Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».