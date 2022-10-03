СК проверит срыв отопительного сезона в Томске

© Кирилл Канин
СК проверит срыв отопительного сезона в Томске
03 Окт 2022, 09:45

В Томске сорвано начало отопительного сезона. Следственный комитет начал проверку.

СК РФ по Томской области начал проверку информации о том, что в Томске, несмотря на начало отопительного сезона с 15 сентября, в 140 многоэтажных жилых домах не подключено отопление «в связи с проведением ремонтных работ сотрудниками АО „ТомскРТС“». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка проводится по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В прокуратуре региона уточнили, что проводят свою проверку и на момент ее начала без тепла были 200 многоквартирных домов Томска. Сейчас их 139.

Ведомство внесло представления и.о. мэра Томска Михаилу Ратнеру и руководителю АО «ТомскРТС» Сергею Панасюку. «ТомскРТС» входит в «Интер РАО».


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