СК проверит срыв отопительного сезона в Томске

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В Томске сорвано начало отопительного сезона. Следственный комитет начал проверку.

СК РФ по Томской области начал проверку информации о том, что в Томске, несмотря на начало отопительного сезона с 15 сентября, в 140 многоэтажных жилых домах не подключено отопление «в связи с проведением ремонтных работ сотрудниками АО „ТомскРТС“». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка проводится по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В прокуратуре региона уточнили, что проводят свою проверку и на момент ее начала без тепла были 200 многоквартирных домов Томска. Сейчас их 139.

Ведомство внесло представления и.о. мэра Томска Михаилу Ратнеру и руководителю АО «ТомскРТС» Сергею Панасюку. «ТомскРТС» входит в «Интер РАО».