Новосибирские школьники жестоко избили мальчика с инвалидностью

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Новосибирские школьники жестоко избили мальчика с инвалидностью
03 Окт 2022, 09:58

В Новосибирске жестоко избит мальчик с инвалидностью. Ему могли разбить голову бутылкой.

Телеграм-канал «Инцидент.Новосибирск» опубликовал видео, котором школьники избивают мальчика. По сведениям авторов сообщения, у пострадавшего была диагностирована «умственная отсталость».

«Около месяца назад в районе Золотой горки (трамвайное кольцо) произошло групповое избиение больного мальчика учениками 169 школы. Без причины, просто так, перед девчонками вытрепывались. По словам очевидцев, ему еще голову бутылкой разбили», — сказано в сообщении.

На опубликованном видео подростки заставляют мальчика убрать «руки за спину», избивают его по разным частям тела. Мальчик говорил, что ему больно. Видео, судя по закадровому голосу, снимала девушка.

Пострадавший может быть из неблагополучной семьи.

Официальных сообщений от правоохранительных органов пока не поступало.


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