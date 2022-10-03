СК завел дело о сексуальном насилии над двухлетним ребенком в Барабинске

Жителя Новосибирской области обвиняют в изнасиловании двухлетнего ребенка своей девушки. Она бросила мужа ради этого молодого человека.

В Барабинске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека по обвинению в сексуальном насилии в отношении ребенка, сообщили в ведомстве 3 октября.

Других подробностей СК не приводит. Лишь уточняется, что «будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства».

О ситуации подробно рассказали «НГС.Новости». Журналисты выяснили, что у двоих 22-летних местных жителей, женатых с 2019 года, растут трехлетняя дочь и двухлетний сын. Но в 2022 году к ним заехал пожить 18-летний знакомый мужа, и в итоге девушка решила бросить супруга ради него.

Отец детей уехал в Алтайский край, а 22-летняя мать осталась жить с 18-летним любовником. После этого соседи начали обращать внимание, что маленькие дети начали ежедневно плакать, особенно младший мальчик.

По словам соседки, дети живут в ужасной обстановке: в квартире грязно, обои оборваны, постельного белья нет, топить печь нечем, уличный туалет разобрали на дрова. «У детей не было самого элементарного — горшка. Они ходили в туалет где придется. Я однажды зашла, а Лена [мать детей] бегает с туалетной бумагой по квартире и говорит, мол, за дочерью уже шесть кучек убрала. И это было нормой. Дети сидели взаперти и почти не выходили на улицу. Девочке три года, а она за всё это время, может, раз десять на улице была».

Соседи обращались в органы опеки, но безрезультатно. А в конце августа двухлетний мальчик кричал на протяжении двух дней с небольшими перерывами. Когда мать увезла его в больницу, врачи обнаружили серьезные повреждения, свидетельствовавшие о возможном изнасиловании.

По сведениям источника издания, подозреваемый арестован.