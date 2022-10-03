Шведский ученый получил Нобелевскую премию за живших в Сибири древних людей

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Шведский ученый получил Нобелевскую премию за живших в Сибири древних людей
03 Окт 2022, 12:48

Шведский ученый Сванте Пэбу получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Его работа связана с исследованием вымерших видов людей, в том числе на территории Сибири.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии получил шведский ученый Сванте Паабо. Награда присуждена за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека, сказано на сайте нобелевского комитета.

Сванте Паабо описал геном вымерших неандертальцев, а еще в 2010 году его группа, изучая кости, найденные в Денисовой пещере на Алтае, объявила об открытии ранее неизвестного гоминида — денисовского человека. Ученый также обнаружил, что вымершие люди смогли передать свои гены современному Homo sapiens.

«Основополагающие исследования Паабо породили совершенно новую научную дисциплину; палеогеномика, — рассказали в нобелевском комитете. — Выявляя генетические различия, которые отличают всех живых людей от вымерших гоминидов, открытия обеспечивают основу для изучения того, что делает нас уникальными людьми».

Сванте Паабо родился в 1955 году в Стокгольме.

Ранее новосибирские ученые выяснили, что неандертальцы, денисовцы и Homo sapiens одновременно обитали в Денисовой пещере на Алтае 45 тыс. лет назад и успешно уживались друг с другом.


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