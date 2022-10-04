Внешнее управление ввели в новосибирском регоператоре вывоза мусора

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В новосибирском региональном операторе обращения с отходами ввели внешнее управление. Компания подконтрольная группе «ВИС».

Новосибирский арбитраж назначил внешнего управляющего в ООО «Экология-Новосибирска», в отношении которого ранее была введена процедура банкротства — наблюдение. Информация о решении опубликована на сайте суда.

«Экология-Новосибирск» подала иск о самобанкротстве. Обязательства компании оценивались в 1,85 млрд рублей. В дело зашел один из крупнейших подрядчиков «Экологии» — ООО «ЛаТранс». Фирма не раз заявляла, что регоператор не выплачивает долги и выставила требования на 150,5 млн рублей. В начале февраля арбитраж ввел в отношении компании процедуру банкротства — наблюдение.

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«Экология-Новосибирск» собирает платежи с населения за вывоз мусора. В качестве основных кредиторов назывались перевозчики мусора «ЛаТранс», «ТБО», «НСТ» и муниципальное предприятие Новосибирска «Спецавтохозяйство». Решение о самобонкротстве компания объяснила желанием обеспечить «финансовую устойчивость» и стабильную работу по вывозу мусора в регионе.

В заксобрании области и горсовете Новосибирска считают, что самобанкротство дает «законную возможность» отсрочить выплату долгов или вовсе перестать их гасить.

ООО «Экология-Новосибирск» на 75% принадлежит ООО «Компания проектного финансирования», которая входит в группу «ВИС» — ее структуры зарегистрированы в Ленинградской области. АО группа «ВИС» владеет Игорь Снегуров. Ранее в числе собственников числился Дмитрий Рябов, который работает гендиректором АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга. Впрочем представители компании заявляли о выкупе доли Рябова Игорем Снегуровым.

Группа «ВИС» также получила соглашения с новосибирским правительством на строительство четвертого моста через Обь и семи поликлиник в Новосибирске. Компания также известна по крупным договорам государственно-частного партнерства в других регионах, включая многомиллиардный проект строительства моста через реку Лена. Тайга.инфо выяснила, что основатели корпорации связаны с топ-менеджерами Газпром-банка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

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