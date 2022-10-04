Три сибирских единоросса Госдумы не голосовал за присоединение украинских территорий

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Госдума РФ поддержала законы о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частей Херсонской и Запорожской областей Украины, подконтрольных ВС РФ. За документы оказались более 90% депутатов, но около 40 человек все-таки не голосовали (правда, некоторые из них могут быть на «спецоперации»).

Госдума приняла законопроекты о ратификации договоров о вхождении в РФ подконтрольных войскам четырех территорий, а также проекты соответствующих федеральных конституционных законов.

«За» новые конституционные законы были 410−413 депутатов (голосовали не пакетом, а по отдельности, поэтому кто-то мог выйти) из 450. Документы поддержало абсолютное большинство членов всех фракций: «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «СРПЗП» и «Новые люди».

Но часть парламентариев от партии власти почему-то не было на заседании, которое сами же единороссы называли «историческим». Известно, что представитель Чечни Адам Делимханов может находиться на «спецоперации», но среди других видных единороссов, которые не голосовали, оказались, например, глава бюджетного комитета Андрей Макаров, представитель Кузбасса, политтехнолог Олег Матвейчев (хотя 3 октября у него вышла очередная запись на ютуб-канале), биатлонист Антон Шипулин, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и другие заметные люди.

Тайга.инфо рассказывает, как за конституционные законы голосовали сибирские депутаты Госдумы от «Единой России».

Новосибирская область:

Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев, Олег Иванинский, а также Александр Жуков, который представляет и Омскую область — за.

Омская область:

Оксана Фадина — за.

Игорь Антропенко — не голосовал

Томская и Кемеровская области (как самая большая территориальная группа единороссов, включая округа):

Александр Максимов, Антон Горелкин, Вячеслав Петров, Вероника Власова, Дмитрий Исламов, Владимир Самокиш, Татьяна Соломатина, Павел Федяев и Михаил Киселёв — за.



Олег Матвейчев — не голосовал

Алтайский край:

Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор и Владимир Шаманов, который также представляет Республику Алтай — за.



Республика Алтай:

Роман Птицын — за.

Красноярский край:



Александр Дроздов, Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Алексей Веллер, а также Шолбан Кара-оол, который представляет еще и Туву с Хакасией — за.



Артур Чилингаров — не голосовал.

Хакасия:



Сергей Сокол — за.

Тува:

Айдын Сарыглар — за.

Иркутская область:

Сергей Тен, Антон Красноштанов, Александр Якубовский Мария Василькова — за.



Бурятия:

Вячеслав Дамдинцурунов, Николай Будуев — за.



Забайкалье:

Александр Скачков, Андрей Гурулёв — за.

Кроме того, за документы не голосовал представителей «Новых людей» Георгий Арапов, избранных от Иркутской области, Бурятии и Якутии.

