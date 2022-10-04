«Сибирская юридическая неделя» стартовала в Новосибирске

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«Сибирская юридическая неделя» стартовала в Новосибирске
04 Окт 2022, 07:04

В Новосибирске открылся ежегодный форум «Сибирская юридическая неделя» (SibLegalWeek). Главное темой стали право и бизнес.

Юридический бизнес-форум SibLegalWeek стартовал в Новосибирске. Он завершится 8 октября. «Главная тема форума: „Право и бизнес сегодня: инструменты и возможности“», — сообщили Тайге.инфо организаторы.

«На площадке форума пройдет более 40 мероприятий, среди которых гости найдут актуальные для себя направления: „тренды, о которых должен знать каждый налогоплательщик“, „корпоративное структурирование: защита активов в России и за рубежом“, „уголовное правоприменение в эпоху санкций“ и „условия для организации международного бизнеса российскими компаниями“», — уточнили организаторы.

На форуме, в частности, ожидаются вице-президент Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян (советник в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»), член рабочей группы по подготовке ГК Р Ф Роман Бевзенко (партнер «Пепеляев групп»), профессор Исследовательского центра частного права при президенте Р Ф Денис Новак и другие.

Участие в форуме будет бесплатным, зарегистрироваться можно здесь. Полная программа доступна на сайте.


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