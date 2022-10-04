Ломал ребро и бил о головой о кресло: как красноярец убивал новорожденного сына

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Житель Красноярского края пойдет под суд за избиение и покушение на убийство новорожденного сына. Мужчину раздражал плач малыша, и он сломал ему ребро, бил в живот и ударил о кресло. Ребенка удалось спасти, сейчас он находится в специализированном учреждении.

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего жителя Мотыгинского района, сообщили в ведомстве. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 112 (причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство малолетнего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, пьяный отец 24 января 2022 года в раздражении от плача месячного сына «умышленно с силой прижал ребенка к своей груди, чем причинил ему телесные повреждения в виде закрытого перелома ребер». До 4 марта малыш лечился в больнице.

Однако спустя две недели после выписки отец вновь применил силу к сыну и чуть было его не убил: «19 марта злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в целях убийства вновь, будучи раздраженным его плачем, ударил ребенка в область живота, после чего ударил его головой о кресло, причинив закрытую черепно-мозговую травму и ушиб передней брюшной стенки».

Убить мальчика не удалось, потому что вернулась супруга мужчины. Она вызвала полицию и скорую медицинскую помощь, на что мужчина также остро отреагировал и неоднократно высказал в адрес женщины угрозу убийством, замахиваясь металлической кочергой.

После приезда фельдшеров ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии в КГБУЗ «Мотыгинская районная больница». Сейчас он поживает в специализированном госучреждении. В Мотыгинском районном суде рассматривается иск органов опеки и попечительства о лишении родительских прав отца и матери малолетнего.

Уголовное дело в отношении отца будет направлено в Мотыгинский районный суд для рассмотрения по существу.