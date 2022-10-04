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Дымка накрыла Новосибирск утром 4 октября, сообщили Тайге. инфо читатели. Согласно данным мониторинга воздуха, в городе действительно наблюдается 7-балльное загрязнение атмосферы — то есть оно уже может быть опасно для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердца.

Читатель прислал в редакцию фотографии утреннего Новосибирска — с многоэтажки видно, что город, несмотря на относительно ясную погоду, вновь накрыла дымка.



Сервис AirVoice действительно показывает рост загрязнения воздуха до 7 баллов с 8 утра. Накануне вечером индекс вырос до 8, однако ночью снизился до 4.

Как поясняется на сайте сервиса, показатель в 7 баллов означает «терпимо, но могут быть негативные реакции у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергиями, астмой».