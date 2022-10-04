Сотни домов остались без тепла в Чите

© t.me/teploTGK14

Массовое отключение тепла произошло в Чите. Ночью температура воздуха опустится до минус шести градусов.

«В связи с неисправностью задвижки на магистрали Ду 800 ограничены параметры теплоснабжения в районе школы 17, микрорайонов Северный, Октябрьский и нескольким улицам Железнодорожного района. Всего под ограничение попадают 234 жилых дома, 20 социальных объектов и 61 юрлицо», — сообщили в ТГК-14, которая поставляет тепло жителям региона.



Энергетики утверждают, что приступили к устранению неисправности. Задействовано пять единиц техники и 15 человек.

Работы обещают завершить в течение дня.