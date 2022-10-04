Более 130 горняков эвакуировано из-за пожара на шахте в Кузбассе
04 Окт 2022, 13:41
В Кемеровской области на одной из шахт произошел пожар. Под землей остаются более 100 горняков.
Более 130 горняков эвакуированы из-за пожара на кузбасской шахте «Ерунаковская-8». Под землей находятся еще более 100, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Предполагаемой причиной пожара стало возгорание химического реагента, заявили в компании. Сейчас возгорание локализовано.
Никто не пострадал.
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