Более 130 горняков эвакуировано из-за пожара на шахте в Кузбассе

04 Окт 2022, 13:41

В Кемеровской области на одной из шахт произошел пожар. Под землей остаются более 100 горняков.

Более 130 горняков эвакуированы из-за пожара на кузбасской шахте «Ерунаковская-8». Под землей находятся еще более 100, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Предполагаемой причиной пожара стало возгорание химического реагента, заявили в компании. Сейчас возгорание локализовано.

Никто не пострадал.

(новость дополняется)


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