Омские власти столкнулись с проблемами при выплатах мобилизованным

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Омская область из-за проблем с бюджетом не может позволить себе региональные выплаты семьям мобилизованных, в отличие от Москвы. Ранее они записали коллективное обращение к чиновникам. Такие же проблемы у Новосибирской области и Алтайского края, отметил омский губернатор.

«За последние несколько дней в наш консультационный центр и мне лично в соцсетях поступают вопросы от мобилизованных ребят и их родных по поводу региональных выплат. Мобилизованные парни из Омска даже записали видеообращение на эту тему. Понимаю их запрос: они уходят защищать интересы страны, оставляют здесь своих жен, детей, пожилых родителей и совершенно справедливо хотят, чтобы они ни в чем не нуждались», — заявил омский губернатор Александр Бурков.

Но региональные выплаты зависят от «бюджетной обеспеченности» каждого субъекта федерации, признал губернатор в своем телеграм-канале: «В настоящее время по уровню бюджетной обеспеченности Омская область сместилась с 29-го на 51-е место. Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тыс. рублей на поддержку, Красноярский край — 100 тысяч, та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом».

«Понятно, что мы не можем конкурировать в этом с Москвой, где бюджет позволяет пойти на дополнительные меры поддержки — ежемесячные выплаты мобилизованным в размере 50 тыс. руб. ежемесячно», — подчеркнул Бурков.

Дефицит бюджета Омской области более 13 млрд рублей: «Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета».

Ранее омские мобилизованные записали видеообращение с просьбой о единовременных региональных выплатах. Его опубликовала SOTA.

«Мы оставили свои семьи дома, у кого-то дети, жены в декрете. У нас такой вопрос: будут ли выплаты мобилизованным единовременно в качестве материальной поддержки? Потому что семьи наши очень в этом нуждаются, кормильцы, грубо говоря, ушли», — заявил на записи один из мобилизованных.

Омичи попросили решить вопрос и с кредитными каникулами, так как в банках их просят писать заявления, на которые у некоторых просто нет времени, потому что вечером пришла повестка, а утром уже нужно быть в военкомате.