«СУЭК-Кузбасс» сменил гендиректора

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«СУЭК-Кузбасс» сменил гендиректора
05 Окт 2022, 06:58

Кузбасское подразделение «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) Андрея Мельниченко поменяло гендиректора. Должность занял уроженец Киселёвска.

Евгений Ютяев покинул пост генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс». Вместо него назначен Михаил Лупий, сообщила компания.

Михаил Лупий родился в 1963 году в Киселёвске Кемеровской области. Окончил Кузбасский государственный технический университет и Кузбасский институт экономики и права. Начинал трудовой путь подземным электрослесарем на шахте «Дальние горы», в 2003—2019 годах руководил входящими в состав СУЭК шахтой «Котинская» и шахтоуправлением «Талдинское-Западное».

С 2019 года Лупий работал в аппарате управления «СУЭК-Кузбасс».

Выручка «СУЭК-Кузбасс» в 2021 году составила 183 млрд рублей. Чистая прибыль — 43,5 млрд.


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