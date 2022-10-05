Экспертизу от ФСБ принесли суду по делу кузбасского журналиста Андрея Новашова

© Предоставлено знакомыми Новашова

В Кемеровской области продолжается суд над журналистом Андреем Новашовым, которого обвиняют в «фейках» о ВС РФ за репост статьи о Мариуполе. На очередном заседании представили обвинения зачитали экспертизу от ФСБ.

Обвинение закончило зачитывать материалы уголовного дела Андрея Новашова в суде. Представитель прокуратуры зачитала лингвистическую экспертизу постов журналиста во «ВКонтакте» от сотрудницы УФСБ по Кемеровской области, сообщил Тайге.инфо один из слушателей процесса Виль Равилов.

«В экспертизе от ФСБ было зачитано, что в постах Андрея Новашова подменяются цели и задачи спецоперации», — рассказал Равилов.

При этом дело было возбуждено по рапорту сотрудника центра «Э» Глеба Шевцова. Наблюдатели связывают преследование Новашова с его журналисткой деятельностью.

Ранее Рудничный районный суд Прокопьевска в качестве свидетелей обвинения допросил предпринимателя и активиста «Национального освободительного движения» («НОД») Александра Башмакова и безработного Евгения Устянина. Первый заявил, что дает показания по делам об экстремизме «два-три раза в год» (в частности, его использовали по делам кемеровского блогера Максима Лаврентьева из «Не будь инертным» и оппозиционного политика Вячеслава Чернова). Второй утверждал, что увидел посты Новашова «ВКонтакте» и сообщил о них своему знакомому по имени Стас, который работает в МВД.



Новашов стал первым российским журналистом, оставшимся в стране, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» (ст. 207.3 УК). В качестве меры пресечения ему запретили пользоваться интернетом и посещать массовые мероприятия, а также общаться с журналистами Тайги.инфо и Сибирь.Реалии*, для которых внештатно писал Новашов.

Еще до запрета на общение с Тайгой.инфо, Новашов рассказал о порванной повестке о неразглашении, запрете на профессию, а также о том, почему считает обвинения надуманными. Он также объяснил, почему пользователям «ВКонтакте» лучше пользоваться спичками, а не зажигалкой.

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