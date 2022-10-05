Бурятский полковник и командир десантного полка погиб во время «спецоперации»

© t.me/Dambaausheeb/Дамба Аюшеев
Бурятский полковник и командир десантного полка погиб во время «спецоперации»
05 Окт 2022, 09:48

Гвардии полковник Виталий Сукуев погиб во время «спецоперации». Он был командиром десантно-штурмового полка.

Полковника Виталия Сукуева похоронили в Бурятии, сообщил глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев в своем телеграм-канале. Военнослужащий погиб на херсонском направлении, уточнил он.

«С одной стороны горько и очень обидно, что он во главе своего полка не дошел до победы. А с другой стороны мы горды, что Виталий геройски погиб в бою без страха и упрека, не прячась за спинами других», — написал хамбо-лама.

Виталий Сукуев — выпускник Рязанского воздушно-десантного командного училища. Он был командиром 108 десантно-штурмового полка в Новороссийске.


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Бурятский полковник и командир десантного полка погиб во время «спецоперации»
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