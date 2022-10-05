Ангарская горбольница сокращает медиков

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В Иркутской области Ангарская городская больница сокращает штатное расписание на фоне реорганизации местных медучреждений. Губернатор ранее обещал, что процесс приостановят.

Ангарская городская больница сокращает врачей и медсестер, исключая из штатного расписания почти 100 ставок, передают «Люди Байкала». Фактически может быть сокращено меньше сотрудников, потому некоторые специалисты работают на 1,5−2 ставки, отмечает издание.

Пособия сокращенным сотрудникам должна выплатить больница за счет платных услуг. «Получается, что мы, скорая помощь, работаем с огромной нагрузкой, но никаких стимулирующих выплат не получим! За Ковид доплаты тоже убрали! Ну „спасибо“! Давненько я на 20 тысяч не жила с нашими ценами!» — цитируют «Люди Байкала» координатора иркутского отделения профсоюза «Действие», фельдшера ангарской больницы Татьяну Шульга.

Еще в начале 2022 года стало известно, что в Ангарске власти решили объединить три больницы в одну. Губернатор региона Игорь Кобзев пообещал, что процесс «поставят на паузу», и врачей сокращать не станут. Но уже весной реорганизация продолжилась.

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