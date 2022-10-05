Мошенники собирают деньги под видом помощи мобилизованным в Омске

05 Окт 2022, 11:26

В Омской области мошенники собирают деньги под видом помощи мобилизованным. Это могут делать от имени Роспотребнадзора.

Компаниям и индивидуальным предпринимателям в Омской области поступают звонки от имени регионального управления Роспотребнадзора с предложением перевести денежные средства «в целях оказания помощи военнослужащим и мобилизованным гражданам». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Омской области, являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, не занимается сбором денежных средств с граждан в целях оказания какой-либо помощи», — подчеркнули в организации.

Роспотребнадзор предлагает обращаться в полицию


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